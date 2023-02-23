Artur Sobiech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Sobiech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Sobiech kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Sobiech ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artur Sobiech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Sobiech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Sobiech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Sobiech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Sobiech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Sobiech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Sobiech 12 Haziran 1990 tarihinde Ruda Śląska şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Artur Adam Sobiech şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Sobiech Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Artur Sobiech, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artur Sobiech'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Sobiech Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a_sobiech/

Artur Sobiech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Sobiech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Artur Sobiech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Sobiech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ruch U19

1 Temmuz 2008 yılında Ruch Chorzow

30 Temmuz 2010 yılında Pol. Warszaw

1 Temmuz 2011 yılında Hannover

20 Temmuz 2017 yılında Darmstadt 98

9 Ağustos 2018 yılında Lechia Gdansk

15 Ocak 2020 yılında Karagümrük

1 Temmuz 2021 yılında Lech Poznan

Artur Sobiech kimdir

Artur Sobiech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Sobiech şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grunwald Ruda Śląska (1998–2006), Ruch Chorzów (2006–2007)

Artur Sobiech Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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Artur Sobiech nereli

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