Artur Stepanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Stepanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Stepanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Stepanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Stepanyan 17 Kasım 1999 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Ստեփանյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Stepanyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Stepanyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 19 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Artur Stepanyan'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Stepanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Stepanyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Stepanyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Stepanyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ararat Yerevan

1 Ocak 2018 yılında Ararat II

5 Temmuz 2018 yılında Artsakh Erewan

21 Ocak 2020 yılında FC Van

31 Temmuz 2020 yılında FC Noah

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2022 yılında BKMA Erivan

24 Temmuz 2022 yılında FC Van

19 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Artur Stepanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Stepanyan şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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