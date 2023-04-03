Artur Talasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Talasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Talasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Artur Talasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Artur Talasyan 1 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Թալասյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Artur Talasyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Talasyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Artur Talasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Artur Talasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Urartu II
Artur Talasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Artur Talasyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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