Artur Tishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Tishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Tishko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Tishko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Tishko 19 Ocak 1996 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тишко Артур Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Tishko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Tishko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Tishko'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Tishko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/footballist_19/

Artur Tishko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Tishko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Tishko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Tishko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında BATE II

20 Ocak 2016 yılında Smolevichi

31 Aralık 2016 yılında BATE II

1 Ocak 2017 yılında Neman Stolbtsy

1 Ağustos 2017 yılında Granit

1 Mart 2018 yılında FK Smorgon

3 Ağustos 2018 yılında Torpedo M II

30 Ocak 2019 yılında Naftan

1 Mart 2019 yılında Slonim

17 Nisan 2020 yılında Granit

16 Temmuz 2020 yılında Slonim

8 Nisan 2021 yılında FK Baranovichi

8 Şubat 2022 yılında Volna Pinsk

Artur Tishko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Tishko şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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