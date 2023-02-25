Artur Tishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Tishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Tishko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Tishko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Artur Tishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Tishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Tishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Tishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Tishko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Tishko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Tishko 19 Ocak 1996 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тишко Артур Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Tishko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Tishko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Tishko'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Tishko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/footballist_19/

Artur Tishko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Tishko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Artur Tishko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Tishko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında BATE II

20 Ocak 2016 yılında Smolevichi

31 Aralık 2016 yılında BATE II

1 Ocak 2017 yılında Neman Stolbtsy

1 Ağustos 2017 yılında Granit

1 Mart 2018 yılında FK Smorgon

3 Ağustos 2018 yılında Torpedo M II

30 Ocak 2019 yılında Naftan

1 Mart 2019 yılında Slonim

17 Nisan 2020 yılında Granit

16 Temmuz 2020 yılında Slonim

8 Nisan 2021 yılında FK Baranovichi

8 Şubat 2022 yılında Volna Pinsk

Artur Tishko kimdir

Artur Tishko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Tishko şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MTZ-Ripo Minsk

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artur Tishko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Damian Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Drozd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Drozd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Drozd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Drozd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Semen Khatkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Khatkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Semen Khatkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Khatkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi