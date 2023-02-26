Artur Uljanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Uljanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Uljanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Uljanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Uljanov 25 Mart 1999 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Uljanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Artur Uljanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Artur Uljanov'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Uljanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Uljanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Uljanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Uljanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında JK Tammeka U19

1 Ocak 2017 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2019 yılında JK Tammeka

Artur Uljanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Uljanov şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artur Uljanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Tammeka

Estonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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