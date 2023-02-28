Arturo Aranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Aranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturo Aranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturo Aranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturo Aranda 20 Nisan 1998 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Arturo Osvaldo Aranda Barreto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturo Aranda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo 2 de Mayo futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo 2 de Mayo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arturo Aranda'nin Club Sportivo 2 de Mayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arturo Aranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arturo Aranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2017 yılında Libertad

1 Ocak 2018 yılında General Diaz

1 Ocak 2019 yılında 2 de Mayo

1 Ocak 2020 yılında Trinidense

1 Ocak 2023 yılında 2 de Mayo

Arturo Aranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturo Aranda şuan Club Sportivo 2 de Mayo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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