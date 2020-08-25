Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor'un yeni transferİ Arturo Mina'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü sosyal medyada yaptığı duyuruyla, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mavi-beyazlı ekip sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerini kullandı

Arturo Rafael Mina Kimdir?

Arturo Rafael Mina, 8 Ekim 1990'da Ekvador'un Rio Verde şehrinde dünyaya geldi.

18 yaşına kadar amatör kulüplerde futbol oynayan Mina, 2008 yılında Ekvador'un Deportivo Puyo takımına transfer oldu. Burada 1 yıl forma giyen Mina, 2009 yılında ise ülkesinin SD Municipal kulübüne geçiş yaptı.

1 yıl da SD Municipal'de forma giyen Mina sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ekvador'un UTE takımıyla sözleşme imzaladı.

Arturo Mina, UTE'de geçirdiği 1 sezonun ardından ülkesinin önemli kulüplerinden biri olan Macara'ya transfer oldu. Macara'daki ilk dönemlerinde forma şansı bulamayan Mina, kiralık olarak UTE'de bir süre daha forma giydikten sonra Macara B Takımı'na katıldı.

Macara B Takımı'nda kendini göstermeyi başaran Mina, kısa bir süre sonra A takıma dahil edildi.

Çıkışını burada da sürdüren genç oyuncu 2014 yılında Ekvador 1. Lig'inde mücadele eden Indepentiente kulübüne transfer oldu.

Independiente'deki ilk sezonunda 4'ü Sudamericana olmak üzere 24 maça çıkan Mina 4'de gol kaydetmeyi başardı. Gösterdiği performansla Ekvador Milli Takımı'na da davet edilen başarılı stoper, 2014'ün Ekim ayında El Salvador ile oynanan maçta milli formayı ilk kezsırtına geçirdi.

2015 yılında ise Indepentiente formasıyla ligde 32 maça çıkan Mina bu karşılaşmalarda 2 de gol kaydetmeyi başardı. Mina, Copa Libertadores'te da 2 kez forma giyme şansı bulurken Ekvador Milli Takımı'nın Copa America kadrosunda da kendisine yer buldu.

2016 yılında ise Ekvador ligi ve Copa Libertadores'te toplam 14 maça çıkan Arturo Mina, ABD'de düzenlenen Copa America'da Ekvador kadrosunda bir kez daha davet edildi. 25 yaşındaki oyuncu, takımının grupta Brezilya, Haiti ve Peru'yla oynadığı maçların tümünde 90 dakika forma giymeyi başardı.