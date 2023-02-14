Arturo Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arturo Molina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arturo Molina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arturo Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arturo Molina

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturo Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturo Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturo Molina 18 Temmuz 1996 tarihinde Abarán şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arturo Molina Tornero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturo Molina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. Arturo Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arturo Molina'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arturo Molinaboyu ve yaşı kaç

Arturo Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arturo Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Arturo Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arturo Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Murcia

29 Temmuz 2016 yılında Atl. Levante

30 Haziran 2017 yılında Real Murcia

7 Temmuz 2017 yılında Atl. Levante

26 Temmuz 2017 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2018 yılında Atl. Levante

28 Temmuz 2020 yılında Levante

5 Ekim 2020 yılında Castellón

30 Haziran 2021 yılında Levante

31 Ağu 2021 yılında CF Fuenlabrada

23 Ocak 2022 yılında Racing

Arturo Molina kimdir

Arturo Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturo Molina şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Arturo Molina nereli

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