Arturo Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturo Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arturo Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arturo Ramirez 10 Ağustos 2002 tarihinde Vélez-Málaga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Arturo Enrique Ramírez Araguez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arturo Ramirez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arturo Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arturo Ramirez'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Arturo Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arturo Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında UDDH SA U19
1 Temmuz 2020 yılında 26 Febrero U19
1 Temmuz 2021 yılında Torre del Mar
1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
Arturo Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arturo Ramirez şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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