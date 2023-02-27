Arturs Krancmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturs Krancmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturs Krancmanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturs Krancmanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturs Krancmanis 15 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturs Krancmanis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EVOLT SPORT yapmaktadır. Arturs Krancmanis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına - tarihinde katılmıştır. Arturs Krancmanis'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arturs Krancmanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arturs Krancmanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arturs Krancmanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arturs Krancmanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Riga II

9 Mart 2022 yılında Auda

11 Temmuz 2022 yılında Spartaks

31 Aralık 2022 yılında Auda

Arturs Krancmanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturs Krancmanis şuan FK Auda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Arturs Krancmanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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