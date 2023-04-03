Arturs Murnieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturs Murnieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturs Murnieks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arturs Murnieks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arturs Murnieks 5 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Artūrs Mūrnieks şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arturs Murnieks Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Tukums 2000 II futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 II takımına - tarihinde katılmıştır. Arturs Murnieks'nin FK Tukums 2000 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arturs Murnieks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arturs Murnieks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arturs Murnieks şuan FK Tukums 2000 II takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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