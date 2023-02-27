Arturs Ostapenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturs Ostapenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturs Ostapenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturs Ostapenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturs Ostapenko 28 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Artūrs Ostapenko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturs Ostapenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DT Sport Group yapmaktadır. Arturs Ostapenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arturs Ostapenko'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arturs Ostapenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arturs Ostapenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arturs Ostapenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arturs Ostapenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Riga II

1 Ağustos 2021 yılında Auda

31 Aralık 2021 yılında Riga II

1 Ocak 2022 yılında Auda

1 Mart 2022 yılında Spartaks

31 Aralık 2022 yılında Auda

Arturs Ostapenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturs Ostapenko şuan FK Auda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arturs Ostapenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rīgas Futbola Skola

Letonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 30 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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