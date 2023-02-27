Arturs Zjuzins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturs Zjuzins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arturs Zjuzins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arturs Zjuzins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arturs Zjuzins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturs Zjuzins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arturs Zjuzins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturs Zjuzins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturs Zjuzins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturs Zjuzins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturs Zjuzins 18 Haziran 1991 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Зюзин Артур Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturs Zjuzins Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Terra Football yapmaktadır. Arturs Zjuzins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Arturs Zjuzins'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arturs Zjuzins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arturs Zjuzins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Arturs Zjuzins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arturs Zjuzins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FC Tranzits

1 Ocak 2010 yılında Ventspils

1 Şubat 2011 yılında MSK Zilina

1 Ağustos 2011 yılında Baltika

4 Ağustos 2015 yılında Gazovik Orenburg

8 Temmuz 2016 yılında Tambov

1 Ocak 2017 yılında Riga

1 Ocak 2019 yılında RFS

Arturs Zjuzins kimdir

Arturs Zjuzins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturs Zjuzins şuan RFS takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Tranzits (-2008)

Arturs Zjuzins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya takımında 17 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 8 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Arturs Zjuzins nereli

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