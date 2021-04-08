Ceyhan Spor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuTekirdağspor, Atlas Maden Çengelköyspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuYomra Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuFethiyespor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuYozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuBüyükçekmece Tepecik Spor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuArtvin Hopaspor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBucaspor 1928 1 - 0 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuDikkat çeken görüntü! Ünlü oyuncu bir benzin istasyonunda direksiyon başında uykuya daldı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Artvin Hopaspor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Artvin Hopaspor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Artvin Hopaspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Artvin Hopaspor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Artvin Hopaspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Nevşehir Belediye Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Hopa İlçe } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediye Spor maçı skoru ne oldu?

Artvin Hopaspor, Nevşehir Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Artvin Hopaspor -Nevşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Artvin Hopaspor Nevşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri 
Şevket Teker(hakem), Arda Darcan(1. Yardımcı Hakem), Atakan Tutan(2. Yardımcı Hakem), Rahmi Fatih Ant(dördüncü Hakem)

ARTVİN HOPASPORArtvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 2. Saffet Gurur Yazar, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 15. Yasin Tosun, 37. Safa Ali Memnun, 58. Yücel Yıldırım, 61. Talha Aydemir, 77. Ufuk Ayaydın, 95. Yakup Kayış, 99. Gökhan Demir

Yedekler
41. Murat Özkan, 9. Eray Pazar, 14. Hüseyin Can Öztürk, 17. Furkan Cinkaya, 20. Furkan Tuşik, 21. Berkay Yılmaz, 80. Tugay Yıldırım

Teknik Sorumlu
İsmail Cem Cambaz

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 23. Erhan Karayer, 61. Ahmet Eren, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 97. İlyas Ural, 8. Efe Can Çölbekler, 88. Muhammed Furkan Işık, 48. Emre Işık, 46. Mehmet Kaan Türkmen, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 77. Fatih Kıran

Yedekler
14. Mustafa Çoşkun, 13. Hasan Erbey, 33. Furkan Güzel, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 26. Süleyman Selak, 3. Cumhur Yılmaztürk

Teknik Sorumlu
Tahir Alegöz

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor26186237156022
21928 Bucaspor26177249165833
3Yeşilyurt Belediyespor26154742214921
4Ofspor26129538284510
5Arnavutköy Belediye26127737274310
6Belediye Derincespor261010636224014
7Artvin Hopaspor269893535350
8Edirnespor269893030350
9Fatsa Belediyespor26989202335-3
10Kızılcabölükspor267910252930-4
111877 Alemdağspor268513334329-10
12Nevşehir Belediyespor267613252727-2
13Çankaya FK267415204325-23
14Payasspor265813274323-16
15Antalya Kemerspor265615214321-22
16Manisaspor261916184812-30

Fikstür

08.04.2021Belediye Derincespor0-1Edirnespor
08.04.2021Manisaspor2-3Çankaya FK
08.04.2021Payasspor1-1Ofspor
08.04.2021Artvin Hopaspor0-0Nevşehir Belediyespor
08.04.2021Arnavutköy Belediye0-2Fatsa Belediyespor
08.04.20211877 Alemdağspor1-2Kızılcabölükspor
08.04.2021Diyarbekirspor2-0Kemerspor 2003
08.04.20211928 Bucaspor1-0Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT