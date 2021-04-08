Artvin Hopaspor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Artvin Hopaspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Artvin Hopaspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Nevşehir Belediye Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Hopa İlçe } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
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Artvin Hopaspor -Nevşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Artvin Hopaspor Nevşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri
Şevket Teker(hakem), Arda Darcan(1. Yardımcı Hakem), Atakan Tutan(2. Yardımcı Hakem), Rahmi Fatih Ant(dördüncü Hakem)
Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 2. Saffet Gurur Yazar, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 15. Yasin Tosun, 37. Safa Ali Memnun, 58. Yücel Yıldırım, 61. Talha Aydemir, 77. Ufuk Ayaydın, 95. Yakup Kayış, 99. Gökhan Demir
Yedekler
41. Murat Özkan, 9. Eray Pazar, 14. Hüseyin Can Öztürk, 17. Furkan Cinkaya, 20. Furkan Tuşik, 21. Berkay Yılmaz, 80. Tugay Yıldırım
Teknik Sorumlu
İsmail Cem Cambaz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 23. Erhan Karayer, 61. Ahmet Eren, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 97. İlyas Ural, 8. Efe Can Çölbekler, 88. Muhammed Furkan Işık, 48. Emre Işık, 46. Mehmet Kaan Türkmen, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 77. Fatih Kıran
Yedekler
14. Mustafa Çoşkun, 13. Hasan Erbey, 33. Furkan Güzel, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 26. Süleyman Selak, 3. Cumhur Yılmaztürk
Teknik Sorumlu
Tahir Alegöz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|26
|18
|6
|2
|37
|15
|60
|22
|2
|1928 Bucaspor
|26
|17
|7
|2
|49
|16
|58
|33
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|26
|15
|4
|7
|42
|21
|49
|21
|4
|Ofspor
|26
|12
|9
|5
|38
|28
|45
|10
|5
|Arnavutköy Belediye
|26
|12
|7
|7
|37
|27
|43
|10
|6
|Belediye Derincespor
|26
|10
|10
|6
|36
|22
|40
|14
|7
|Artvin Hopaspor
|26
|9
|8
|9
|35
|35
|35
|0
|8
|Edirnespor
|26
|9
|8
|9
|30
|30
|35
|0
|9
|Fatsa Belediyespor
|26
|9
|8
|9
|20
|23
|35
|-3
|10
|Kızılcabölükspor
|26
|7
|9
|10
|25
|29
|30
|-4
|11
|1877 Alemdağspor
|26
|8
|5
|13
|33
|43
|29
|-10
|12
|Nevşehir Belediyespor
|26
|7
|6
|13
|25
|27
|27
|-2
|13
|Çankaya FK
|26
|7
|4
|15
|20
|43
|25
|-23
|14
|Payasspor
|26
|5
|8
|13
|27
|43
|23
|-16
|15
|Antalya Kemerspor
|26
|5
|6
|15
|21
|43
|21
|-22
|16
|Manisaspor
|26
|1
|9
|16
|18
|48
|12
|-30
Fikstür
|08.04.2021
|Belediye Derincespor
|0-1
|Edirnespor
|08.04.2021
|Manisaspor
|2-3
|Çankaya FK
|08.04.2021
|Payasspor
|1-1
|Ofspor
|08.04.2021
|Artvin Hopaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|08.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|0-2
|Fatsa Belediyespor
|08.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|08.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-0
|Kemerspor 2003
|08.04.2021
|1928 Bucaspor
|1-0
|Yeşilyurt Belediyespor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu