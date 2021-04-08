Artvin Hopaspor 0 - 0 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Artvin Hopaspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Nevşehir Belediye Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Hopa İlçe } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediye Spor maçı skoru ne oldu? Artvin Hopaspor, Nevşehir Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Artvin Hopaspor -Nevşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Hopa İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Artvin Hopaspor Nevşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri

Şevket Teker(hakem), Arda Darcan(1. Yardımcı Hakem), Atakan Tutan(2. Yardımcı Hakem), Rahmi Fatih Ant(dördüncü Hakem)

Artvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11

1. Furkan Keleş, 2. Saffet Gurur Yazar, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 15. Yasin Tosun, 37. Safa Ali Memnun, 58. Yücel Yıldırım, 61. Talha Aydemir, 77. Ufuk Ayaydın, 95. Yakup Kayış, 99. Gökhan Demir



Yedekler

41. Murat Özkan, 9. Eray Pazar, 14. Hüseyin Can Öztürk, 17. Furkan Cinkaya, 20. Furkan Tuşik, 21. Berkay Yılmaz, 80. Tugay Yıldırım



Teknik Sorumlu

İsmail Cem Cambaz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

41. Onur Behiç Özalgan, 23. Erhan Karayer, 61. Ahmet Eren, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 97. İlyas Ural, 8. Efe Can Çölbekler, 88. Muhammed Furkan Işık, 48. Emre Işık, 46. Mehmet Kaan Türkmen, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 77. Fatih Kıran



Yedekler

14. Mustafa Çoşkun, 13. Hasan Erbey, 33. Furkan Güzel, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 26. Süleyman Selak, 3. Cumhur Yılmaztürk



Teknik Sorumlu

Tahir Alegöz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 26 18 6 2 37 15 60 22 2 1928 Bucaspor 26 17 7 2 49 16 58 33 3 Yeşilyurt Belediyespor 26 15 4 7 42 21 49 21 4 Ofspor 26 12 9 5 38 28 45 10 5 Arnavutköy Belediye 26 12 7 7 37 27 43 10 6 Belediye Derincespor 26 10 10 6 36 22 40 14 7 Artvin Hopaspor 26 9 8 9 35 35 35 0 8 Edirnespor 26 9 8 9 30 30 35 0 9 Fatsa Belediyespor 26 9 8 9 20 23 35 -3 10 Kızılcabölükspor 26 7 9 10 25 29 30 -4 11 1877 Alemdağspor 26 8 5 13 33 43 29 -10 12 Nevşehir Belediyespor 26 7 6 13 25 27 27 -2 13 Çankaya FK 26 7 4 15 20 43 25 -23 14 Payasspor 26 5 8 13 27 43 23 -16 15 Antalya Kemerspor 26 5 6 15 21 43 21 -22 16 Manisaspor 26 1 9 16 18 48 12 -30

Fikstür

08.04.2021 Belediye Derincespor 0-1 Edirnespor 08.04.2021 Manisaspor 2-3 Çankaya FK 08.04.2021 Payasspor 1-1 Ofspor 08.04.2021 Artvin Hopaspor 0-0 Nevşehir Belediyespor 08.04.2021 Arnavutköy Belediye 0-2 Fatsa Belediyespor 08.04.2021 1877 Alemdağspor 1-2 Kızılcabölükspor 08.04.2021 Diyarbekirspor 2-0 Kemerspor 2003 08.04.2021 1928 Bucaspor 1-0 Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu