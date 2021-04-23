Artvin Hopaspor 2 - 2 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Artvin Hopaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Hopa İlçe - Artvin - Hopa } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Artvin Hopaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı skoru ne oldu? Artvin Hopaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Artvin Hopaspor -Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Hopa İlçe - Artvin - Hopa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Artvin Hopaspor Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Hakemleri

Ugurcan Gökler(hakem), Faruk Yağlı(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Sedef Altuntepe(dördüncü Hakem)

Artvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11

41. Murat Özkan, 2. Saffet Gurur Yazar, 9. Eray Pazar, 14. Hüseyin Can Öztürk, 15. Yasin Tosun, 20. Furkan Tuşik, 37. Safa Ali Memnun, 58. Yücel Yıldırım, 61. Talha Aydemir, 77. Ufuk Ayaydın, 95. Yakup Kayış



Yedekler

35. Halil Tosun, 6. Barın Topaloğlu, 17. Furkan Cinkaya, 22. Oğuzhan Kanmaz, 23. Can Yılmaz, 88. Baran Topaloğlu, 94. Mertcan Arslan



Teknik Sorumlu

İsmail Cem Cambaz



Goller

Eray Pazar,56.dk (f), Eray Pazar,61.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ufuk Ayaydın 55.dk, Sarı Kart Safa Ali Memnun 77.dk



Oyundan Çıkanlar

Furkan Tuşik 61.dk, Talha Aydemir 87.dk, Ufuk Ayaydın 75.dk



Oyuna Girenler

Furkan Cinkaya 61.dk, Oğuzhan Kanmaz 87.dk, Mertcan Arslan 75.dk

Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11

69. İsmail Cengiz, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 16. İzlem Anıl Balakkız, 18. Ayhan Gürbüz, 21. Deniz Ataç, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır



Yedekler

96. Timur Çakıroğulları, 2. Erşan Yaşa, 39. Uğurcan İkikardeş, 41. Burak Balaban, 70. Halil Çelik, 89. Güney Tutcuoğlu, 97. Yusuf Erdem



Teknik Sorumlu

Nihat Balan



Goller

Akın Akman,40.dk (f), Halil Çelik,90+3.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mücahit Çakır 29.dk



Oyundan Çıkanlar

Gökhan Payal 84.dk, Ayhan Gürbüz 61.dk, İzlem Anıl Balakkız 84.dk, Deniz Ataç 68.dk



Oyuna Girenler

Güney Tutcuoğlu 84.dk, Halil Çelik 61.dk, Burak Balaban 84.dk, Uğurcan İkikardeş 68.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 28 19 7 2 55 17 64 38 2 Diyarbekirspor 28 19 7 2 41 17 64 24 3 Yeşilyurt Belediyespor 28 16 5 7 47 24 53 23 4 Ofspor 28 13 10 5 41 30 49 11 5 Arnavutköy Belediye 28 13 7 8 40 29 46 11 6 Edirnespor 28 11 8 9 33 31 41 2 7 Belediye Derincespor 28 10 10 8 37 27 40 10 8 Fatsa Belediyespor 28 10 8 10 22 28 38 -6 9 Artvin Hopaspor 28 9 9 10 39 41 36 -2 10 Kızılcabölükspor 28 8 10 10 29 31 34 -2 11 Nevşehir Belediyespor 28 8 7 13 27 27 31 0 12 1877 Alemdağspor 28 8 5 15 35 48 29 -13 13 Çankaya FK 28 8 4 16 23 46 28 -23 14 Antalya Kemerspor 28 6 6 16 25 46 24 -21 15 Payasspor 28 5 8 15 28 48 23 -20 16 Manisaspor 28 1 9 18 20 52 12 -32

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