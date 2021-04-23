Artvin Hopaspor 2 - 2 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Artvin Hopaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Artvin Hopaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Hopa İlçe - Artvin - Hopa } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Artvin Hopaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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Artvin Hopaspor -Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe - Artvin - Hopa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Artvin Hopaspor Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Hakemleri
Ugurcan Gökler(hakem), Faruk Yağlı(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Sedef Altuntepe(dördüncü Hakem)
Artvin Hopaspor İlk 11
41. Murat Özkan, 2. Saffet Gurur Yazar, 9. Eray Pazar, 14. Hüseyin Can Öztürk, 15. Yasin Tosun, 20. Furkan Tuşik, 37. Safa Ali Memnun, 58. Yücel Yıldırım, 61. Talha Aydemir, 77. Ufuk Ayaydın, 95. Yakup Kayış
Yedekler
35. Halil Tosun, 6. Barın Topaloğlu, 17. Furkan Cinkaya, 22. Oğuzhan Kanmaz, 23. Can Yılmaz, 88. Baran Topaloğlu, 94. Mertcan Arslan
Teknik Sorumlu
İsmail Cem Cambaz
Goller
Eray Pazar,56.dk (f), Eray Pazar,61.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ufuk Ayaydın 55.dk, Sarı Kart Safa Ali Memnun 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Furkan Tuşik 61.dk, Talha Aydemir 87.dk, Ufuk Ayaydın 75.dk
Oyuna Girenler
Furkan Cinkaya 61.dk, Oğuzhan Kanmaz 87.dk, Mertcan Arslan 75.dk
Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 16. İzlem Anıl Balakkız, 18. Ayhan Gürbüz, 21. Deniz Ataç, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır
Yedekler
96. Timur Çakıroğulları, 2. Erşan Yaşa, 39. Uğurcan İkikardeş, 41. Burak Balaban, 70. Halil Çelik, 89. Güney Tutcuoğlu, 97. Yusuf Erdem
Teknik Sorumlu
Nihat Balan
Goller
Akın Akman,40.dk (f), Halil Çelik,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mücahit Çakır 29.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Payal 84.dk, Ayhan Gürbüz 61.dk, İzlem Anıl Balakkız 84.dk, Deniz Ataç 68.dk
Oyuna Girenler
Güney Tutcuoğlu 84.dk, Halil Çelik 61.dk, Burak Balaban 84.dk, Uğurcan İkikardeş 68.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|28
|19
|7
|2
|55
|17
|64
|38
|2
|Diyarbekirspor
|28
|19
|7
|2
|41
|17
|64
|24
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|28
|16
|5
|7
|47
|24
|53
|23
|4
|Ofspor
|28
|13
|10
|5
|41
|30
|49
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|28
|13
|7
|8
|40
|29
|46
|11
|6
|Edirnespor
|28
|11
|8
|9
|33
|31
|41
|2
|7
|Belediye Derincespor
|28
|10
|10
|8
|37
|27
|40
|10
|8
|Fatsa Belediyespor
|28
|10
|8
|10
|22
|28
|38
|-6
|9
|Artvin Hopaspor
|28
|9
|9
|10
|39
|41
|36
|-2
|10
|Kızılcabölükspor
|28
|8
|10
|10
|29
|31
|34
|-2
|11
|Nevşehir Belediyespor
|28
|8
|7
|13
|27
|27
|31
|0
|12
|1877 Alemdağspor
|28
|8
|5
|15
|35
|48
|29
|-13
|13
|Çankaya FK
|28
|8
|4
|16
|23
|46
|28
|-23
|14
|Antalya Kemerspor
|28
|6
|6
|16
|25
|46
|24
|-21
|15
|Payasspor
|28
|5
|8
|15
|28
|48
|23
|-20
|16
|Manisaspor
|28
|1
|9
|18
|20
|52
|12
|-32
Fikstür
|21.04.2021
|Payasspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|21.04.2021
|Nevşehir Belediyespor
|0-0
|Kızılcabölükspor
|21.04.2021
|Manisaspor
|1-2
|Edirnespor
|21.04.2021
|Belediye Derincespor
|1-2
|Ofspor
|21.04.2021
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Yeşilyurt Belediyespor
|21.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|3-1
|Kemerspor 2003
|21.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Çankaya FK
|21.04.2021
|1928 Bucaspor
|4-0
|Fatsa Belediyespor