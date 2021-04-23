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Artvin Hopaspor 2 - 2 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Artvin Hopaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Artvin Hopaspor 2 - 2 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Artvin Hopaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Artvin Hopaspor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Artvin Hopaspor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Hopa İlçe - Artvin - Hopa } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Artvin Hopaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı skoru ne oldu?

Artvin Hopaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Artvin Hopaspor -Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Hopa İlçe - Artvin - Hopa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Artvin Hopaspor Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Hakemleri 
Ugurcan Gökler(hakem), Faruk Yağlı(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Sedef Altuntepe(dördüncü Hakem)

ARTVİN HOPASPORArtvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11
41. Murat Özkan, 2. Saffet Gurur Yazar, 9. Eray Pazar, 14. Hüseyin Can Öztürk, 15. Yasin Tosun, 20. Furkan Tuşik, 37. Safa Ali Memnun, 58. Yücel Yıldırım, 61. Talha Aydemir, 77. Ufuk Ayaydın, 95. Yakup Kayış

Yedekler
35. Halil Tosun, 6. Barın Topaloğlu, 17. Furkan Cinkaya, 22. Oğuzhan Kanmaz, 23. Can Yılmaz, 88. Baran Topaloğlu, 94. Mertcan Arslan

Teknik Sorumlu
İsmail Cem Cambaz

Goller
Eray Pazar,56.dk (f), Eray Pazar,61.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ufuk Ayaydın 55.dk, Sarı Kart Safa Ali Memnun 77.dk

Oyundan Çıkanlar
Furkan Tuşik 61.dk, Talha Aydemir 87.dk, Ufuk Ayaydın 75.dk

Oyuna Girenler
Furkan Cinkaya 61.dk, Oğuzhan Kanmaz 87.dk, Mertcan Arslan 75.dk

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPORMalatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 16. İzlem Anıl Balakkız, 18. Ayhan Gürbüz, 21. Deniz Ataç, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır

Yedekler
96. Timur Çakıroğulları, 2. Erşan Yaşa, 39. Uğurcan İkikardeş, 41. Burak Balaban, 70. Halil Çelik, 89. Güney Tutcuoğlu, 97. Yusuf Erdem

Teknik Sorumlu
Nihat Balan

Goller
Akın Akman,40.dk (f), Halil Çelik,90+3.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mücahit Çakır 29.dk

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Payal 84.dk, Ayhan Gürbüz 61.dk, İzlem Anıl Balakkız 84.dk, Deniz Ataç 68.dk

Oyuna Girenler
Güney Tutcuoğlu 84.dk, Halil Çelik 61.dk, Burak Balaban 84.dk, Uğurcan İkikardeş 68.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor28197255176438
2Diyarbekirspor28197241176424
3Yeşilyurt Belediyespor28165747245323
4Ofspor281310541304911
5Arnavutköy Belediye28137840294611
6Edirnespor2811893331412
7Belediye Derincespor281010837274010
8Fatsa Belediyespor2810810222838-6
9Artvin Hopaspor289910394136-2
10Kızılcabölükspor2881010293134-2
11Nevşehir Belediyespor2887132727310
121877 Alemdağspor288515354829-13
13Çankaya FK288416234628-23
14Antalya Kemerspor286616254624-21
15Payasspor285815284823-20
16Manisaspor281918205212-32

Fikstür

21.04.2021Payasspor1-3Diyarbekirspor
21.04.2021Nevşehir Belediyespor0-0Kızılcabölükspor
21.04.2021Manisaspor1-2Edirnespor
21.04.2021Belediye Derincespor1-2Ofspor
21.04.2021Artvin Hopaspor2-2Yeşilyurt Belediyespor
21.04.2021Arnavutköy Belediye3-1Kemerspor 2003
21.04.20211877 Alemdağspor1-2Çankaya FK
21.04.20211928 Bucaspor4-0Fatsa Belediyespor
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