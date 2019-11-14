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Artvin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

ARTVİN (AA) - Artvin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle...

Artvin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

ARTVİN (AA) - Artvin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin Artvin Çoruh Üniversitesi akademik yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Artvin ile Bursa, Trabzon ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.


Kaynak: AA

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