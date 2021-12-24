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Artvin Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Artvin Valiliği aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile olan kamu çalışanları da izinli sayılacaklar.

Artvin Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışının beraberinde getirdiği soğuk hava ve buzlanma eğitime neden oluyor. Bu kapsamda Artvin Valiliğinin aldığı kararla 24 Aralık 2021 Cuma gününde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli olan kamu çalışanları izinli sayılacaklar.

Artvin Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Artvin Valiliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkezi ve bazı ilçelerimizde etkili olan aşırı soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen buzlanma ve kar yağışı nedeniyle, Artvin İl Merkezi, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerimizde 24 Aralık 2021 Cuma Günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir

Artvin İl Merkezi, Borçka,Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa İlçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın yine yukarıda belirtilen tarih süresince idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Artvin Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi Artvin Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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