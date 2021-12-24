Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışının beraberinde getirdiği soğuk hava ve buzlanma eğitime neden oluyor. Bu kapsamda Artvin Valiliğinin aldığı kararla 24 Aralık 2021 Cuma gününde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli olan kamu çalışanları izinli sayılacaklar.

Artvin Valiliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkezi ve bazı ilçelerimizde etkili olan aşırı soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen buzlanma ve kar yağışı nedeniyle, Artvin İl Merkezi, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerimizde 24 Aralık 2021 Cuma Günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir

Artvin İl Merkezi, Borçka,Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa İlçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın yine yukarıda belirtilen tarih süresince idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."