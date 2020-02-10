Artvin yarın okullar tatil mi? sorusu Artvinliler tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 11 Şubat'ta Artvin'de okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılıyor. Peki Artvin yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Artvin okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

11 ŞUBAT ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin’de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.

Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle tatil bir gün daha uzatıldı. Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.