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Artvin- Yusufeli yolunda heyelan

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, Yusufeli- Artvin yolu, bir süre ulaşıma kapandı.

Artvin- Yusufeli yolunda heyelan

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, Yusufeli- Artvin yolu, bir süre ulaşıma kapandı.

Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yusufeli- Artvin yolunun 9'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası tünel mevkisindeki yol, ulaşıma kapandı. Yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol, 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

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DHA

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