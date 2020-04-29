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Artvin'de 3.7 büyüklüğünde deprem

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Artvin'de 3.7 büyüklüğünde deprem

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin kent genelinde hissedildiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 16.18'de merkez üssü Artvin'in Borçka ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7,4 kilometre derinlikte olan depremin kent genelinde hissedildiği belirtildi. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, depremi hissettiklerini belirterek, kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi.

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Kaynak: DHA




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