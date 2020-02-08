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Artvin’de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Artvin'de bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle pazar günü oynanması planlanan Artvin Hopaspor-Sultanbeyli Belediyespor arasındaki 22. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Artvin’de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Artvin'de bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle pazar günü oynanması planlanan Artvin Hopaspor-Sultanbeyli Belediyespor arasındaki 22. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor ile Sultanbeyli Belediyespor arasında oynanacak 22. hafta karşılaşması ertelendi. Pazar günü saat 13.00'te Hopa ilçe Stadı'nda oynanması planlanan müsabakanın kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Ertelenen karşılaşmanın yeni tarihi TFF tarafından açıklanacak.

Kaynak: İHA




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