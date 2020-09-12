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  3. Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 1 işçi ölürken, 10 işçi de yaralandı. Yaralanan 3 işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Artvin'in Murgul ilçesinde Murgul-Damar yolunun 3'üncü kilometresinde akşam üzeri saat 16.30 sıralarında kaza meydana geldi. Maden işçilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak devrildi. 

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaynar (45) olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

3 İŞÇİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Murgul ve Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Kaynar'ın cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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