Artvin’de Maden köy şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri büyülüyor.

Artvin merkezden yaklaşık 100 km uzaklıktaki bin 800 rakımlı Şavşat ilçesine bağlı Maden köy bozulmamış doğasıyla doğa turizmi için misafirlerini bekliyor. Artvin'de çeşitli meslek gruplarından doğa severler kentin güzelliklerini yerinde görmek ve yeni yerleri keşfetmek için Şavşat ilçesi Maden köyüne bir gezi düzenledi. Yıllara meydan okuyan ahşap mimarisi, gelenek, görenek ve otantik yaşamıyla ziyaretçilerini ağırlayan Maden Köyü, şehrin gürültüsünden ve stresten uzak bir ortam sunuyor. Yeşillikler arasında başlayan huzur veren yolculukla dar patika yollar yürünerek akarsular aşılırken, yaklaşık 40 dakikalık doğa yürüyüşü sonrası sarp kayalıkların arasından dökülen suyun gürültüsü ve heybetli görüntüsüyle şelale ziyaretçilerini karşıladı.

Şelaleye karşı bol bol fotoğraf çektiren doğa severler gördükleri manzara karşında adeta büyülendiklerini dile getirdi.

Bölgede bir çok şelaleyi gezdiğini fakat Şavşat bölgesinin bozulmamış doğası ile Türkiye'nin ender doğa cennetleri arasında yer aldığını ifade eden Vedat Yavuz, ilk defa Şavşat Maden Köyü ve Bazgiret şelalesine geldiğini etkileyici bir görüntü ile karşılaştığını söyledi.

Diş Hekimi Esra Önal (26) ise, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Bazgirete kampa geldiğini, doğa yürüyüşü yapmak için çıktıkları bölgede şelale olduğunu duyunca görmek istediklerini belirtti.

Yeşillikler arasında patika yollardan yürüyüp zorlu bir o kadar da eğlenceli parkurun sonunda büyüleyici şelale ile karşılaşmanın tüm yorgunluğu aldığını söyleyen yöre sakini İsmail Cahit Düzgün, "40 dakikalık doğa yürüyüşü sonrasında bu manzaraya kavuşuyoruz" dedi.

Rize'den gelen doğa fotoğrafçısı Hasan Ulaş da, "Ben ilk olarak burayı bölge insanımız olan Hazan öğretmenimizin fotoğrafında görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında üzerinde kar olan bir fotoğrafını görmüştüm o bize henüz nasip olmadı ama çok coşkun aktığını ilk kez görüyorum aynı fotoğraflarda ki gibi. Çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.

Gizli kalmış şelale ve Maden köyünün turistlerin gözde mekanı olması bekleniyor.

Kaynak: İHA