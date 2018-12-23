Artvin’de oynanan dostluk maçını Türkiye kazandı
Artvin'de, Türkiye Federasyon Karması ile Gürcistan Federasyon Karması arasında dostluk maçı düzenlendi.
Artvin'de, Türkiye Federasyon Karması ile Gürcistan Federasyon Karması arasında dostluk maçı düzenlendi.
Türkiye Masterler Birliği Futbol Federasyonu Başkanlığınca Artvin İskebe Şehir Stadında düzenlenen dostluk maçını Türkiye Masterler Futbol Takımı 2-0 kazandı.
Maçın başlama vuruşunu yapan Vali Yılmaz Doruk, sporun, barış ve kardeşlik olduğuna dikkati çekti.
Zevkli ve heyecanlı geçen karşılamanın ikincisi yarısında Türkiye Abdülkadir Altuntaş ve Hakan Kalyoncu'nun attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Masterler Birliği Futbol Federasyonu Başkanı Osman Çınar, yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülke Gürcistan'la Artvin'de dostluk maçı düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Kaynak: İHA
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