Her şey bir anda oldu! Piknik masası devrildi, 2 kişi uçuruma yuvarlandı!
Artvin’in Şavşat ilçesinde piknik masalarında yemek yiyen iki kişi karşısındakilerin kalkması sonucu masanın dengesini bozulunca uçuruma yuvarlandı. Etraftakilerin yardımıyla yamaca deviren iki kişi kurtarılırken, o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Artvin Şavşat'ta piknik masasında oturan 3 arkadaş, aralarından birinin kalkması sonucu masa ile birlikte devrildi. Kameralara saniye saniye yansıyan o anlar izleyenleri bir hayli güldürürken, olayın kazasız atlatılması da sevindirdi.
Seyir teraslarının bulunduğu alanda otobüsü restorana çeviren Kazım Ekinci, otobüs içinde pişirdiği yiyecekleri müşterilerine servis ediyor. Yemeklerini yemek isteyen müşteriler, otobüsün etrafına kurulmuş piknik masalarını kullanırken, 17 Haziran tarihinde kaydedilen görüntülerde, işletmenin önünde bulunan piknik masalarına oturan 3 kişi yemeklerini yedikten sonra kalkmak istedi.
Masada oturandan birinin kalkmasıyla dengesini bozulan masa, üzerinde bulunan iki kişiyle birlikte yamaca doğru devrildi.
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