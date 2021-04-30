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Artvin'de polislerden duyarlı davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

Artvin’de polis ekipleri tam kapanma sürecinin ilk gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Artvin'de polislerden duyarlı davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekiplerince şehrin farklı noktalarına su, mama ve farklı yiyecekler bırakıldı.

Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı ve yiyecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında polisler, karşılaştıkları kedi, köpek gibi hayvanlarla yakından ilgilendi.

Uygulama kapsamında Artvin Belediyesi tarafından sokak hayvanları için kentin bazı noktalarına konulan su ve yiyecek kapları kontrol edilerek boş olanlar dolduruldu.

Emniyet mensuplarının bu uygulaması vatandaşlarca takdirle karşılanırken, bazı polislerin elleriyle hayvanları beslemesi ve su içirmesi güzel görüntüler oluşturdu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Artvin'de polislerden duyarlı davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

Artvin'de polislerden duyarlı davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

Artvin'de polislerden duyarlı davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

Artvin'de polislerden duyarlı davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

Artvin'de polislerden duyarlı davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

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