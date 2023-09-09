Artvin’de tekne ile baraj gölünde yapılan turlar hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor

Artvin'de Çoruh nehri ve Borçka Baraj Gölü havazasında düzenlenen tekne turları hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Artvin’de tekne ile baraj gölünde yapılan turlar hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor

Artvin'de Çoruh nehri ve Borçka Baraj Gölü havazasında düzenlenen tekne turları hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor. Gezi amaçlı düzenlenen tekne turlarında yolcular göl ve nehir kıyısında doğal ortamlarında bazen ayı, bazen yaban keçisi bazen de domuz ve çakal görme imkanı buluyor.

Artvin Valiliği tarafından yürütülen Çoruh İskeleleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Kalededibi İskelesi ve İbrikli İskele Sosyal Tesisleri'nden kalkan tekneler Borçka barajı ve Çoruh havzası doğrultusunda seyahat ediyor. Gezi amaçlı düzenlenen tekne turlarında yolcuların en çok ilgisini ise baraj gölü ve nehir kıyısında gördükleri yaban hayvanları çekiyor. Hatila vadisi ve çevresinde yaşayan yaban hayvanları su içmek için Çoruh nehrine iniyor. Bu nedenle tekne turlarında yolcular sıkça, ayı, yaban keçisi, çakal ve domuz görebiliyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tekne turlarına ilgi artarken, yaz mevsimlerinde düzenlenen tekne turlarında tekne kaptanı Giray Morgül, yaban hayatı tekne turlarında yoğunluğa neden olduğunu söyledi. Turizm tesisi çalışanı Kamuran Tanıyan ise yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 yıldır halkımıza ve turistlere hizmet veriyoruz. Tekne turları esnasında yaban hayvanlarını görebiliyor ve görüntüleyebiliyoruz. Özellikle Hatila vadisi ve bu bölgede yaban hayvanları su içmeye yada avlanmaya geldiği zaman tekne turlarına denk gelebiliyor. Bu sayede tekne turlarına ilgi artmaya başladı. Bazen ayı ailesi, bazen karaca, bazen de domuz denk geliyor" dedi.

Artvin’de tekne ile baraj gölünde yapılan turlar hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor

Artvin’de tekne ile baraj gölünde yapılan turlar hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor

Artvin’de tekne ile baraj gölünde yapılan turlar hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor

Artvin’de tekne ile baraj gölünde yapılan turlar hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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