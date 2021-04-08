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  3. Artvin'de yabani keçiler aç kalınca köye indi

Artvin'de yabani keçiler aç kalınca köye indi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve aç kalan yaban keçileri köye indi.

Artvin'de yabani keçiler aç kalınca köye indi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri aç kalınca köye indi. Araçlardan kaçmadıkları gözlenen keçiler yakından görüntülendi.

Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyünde yaşayan bir vatandaş aracıyla köy yolunda ilerlerken karşısına dört yaban keçisi çıktı. Genelde ürkek olarak bilinen yaban keçilerinin araçtan korkup kaçmadığı gözlendi. Araçtaki Dursun Acar isimli vatandaş, keçileri cep telefonu ile yakından görüntüledi. Uzun süre aracın önünde yürüyen keçiler, daha sonra yolun altına inerek uzaklaştılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Artvin'de yabani keçiler aç kalınca köye indi

Artvin'de yabani keçiler aç kalınca köye indi

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