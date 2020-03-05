Artvin'deki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük alanda zarar oluştu.

İlçeye bağlı Hacılar Mahallesi Ciha mevkisindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 dönümlük orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA