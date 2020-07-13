Artvin'deki sel felaketinin bilançosu: 1 kişi ölü, 3 kişi kayıp
Bursa'nın ardından dün Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Bu felaketin ardından Artvin Valisi Yılmaz Duruk, yaptığı açıklamada selde, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de selde kaybolduğunu açıkladı.
Dün akşam saatlerinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Otomobili ile sele kapılan 1 kişi çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ise yaşamını yitirdi. Bir otomobilin daha içerisindekilerle sele kapıldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
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