Artvin'deki sel felaketinin bilançosu: 1 kişi ölü, 3 kişi kayıp

Bursa'nın ardından dün Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Bu felaketin ardından Artvin Valisi Yılmaz Duruk, yaptığı açıklamada selde, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de selde kaybolduğunu açıkladı.