Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan Artvin'in yüzölçümü 7.436 km²'dir. Karadeniz’in en güzel şehirlerinden biri olan Artvin, doğal güzellikleriyle kendine aşık etmeyi başarıyor. Peki Artvin'in neyi meşhur? Artvin'de ne yenir, gezilecek yerler nerelerdir?

ARTVİN'DE NE YENİR?

LAZ BÖREĞİ

Bir tatlı çeşidi olan Laz böreği Artvin yöresinin en bilindik lezzetlerindendir. Baklava gibi hazırlanır ve açılan hamurların arasına muhallebi konulur. Ardından fırında pişirildikten sonra şerbetlenerek servis edilir. Tatlıya az miktarda karabiber atılması Laz böreğine kendine has lezzetini katan bileşeni oluyor.

PÜŞÜRÜK ÇORBASI

Püşürük çorbası, soğan, tereyağı ve baharatlarla hazırlıyor. Artvin’de en çok sevilen çorbalardan da biridir.

HAMSİLİ PİLAV

Bir karadeniz kılasiği hamsi pilavu Artin’de de yapılan bir lezzettir. Fıstıklı, kuş üzümlü, dereotlu, soğanlı, maydanozlu pilavın Karadeniz’den çıkma taze hamsi ile buluşuyor.

KALACO

Süzme yoğurt ve mısır unu kaynatılarak yapılan ve armut pekmezi ya da bal ile yenen bir kahvaltılık. Anlayacağınız bir nevi Karadeniz usulü “porridge” (lapa).

KAYGANA

Yumurta, un, süt, maydanoz, dereotu, yeşil soğan karışımından yapılan enfes lezzet Karadeniz’in otlu krepi olarak biliniyor.

KUYMAK

Karadeniz'in bir çok ilinde yapılan kuymak Artvin'de de bayağı meşhur bir lezzet. Tipi ve mantığı muhlamaya benzese de kuymak içinde kullanılan peynirin farklılığı nedeniyle hem tadı, hem de dokusu daha farklı.

ARTVİN'DE GEZİLECEK YERLER

HOPA KÜLTÜR EVİ VE MÜZESİ

Hopa Kültür Evi ve Müzesi, 20.yy başlarında tarihi bir konak olarak kullanılıyordu. Hopa Belediyesi restore ederek müzeye dönüştürmüştür. 3 kattan oluşan binanın içerisinde 2 binden fazla eser bulunmaktadır. Müzede eski yöresel eşyaların bulunması bölgenin geleneksel yaşam kültürünü yansıtmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

CAM TERAS

Ürküten yüksekliğiyle en çekici noktalardan biri olan cam teras Artvin'de gezilecek yerler listesinde yer alıyor. Yılda 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan teras, Hatila Deresi manzarasını izlemenize imkan tanıyor.

BORÇKA KARAGÖL TABİAT PARKI

Artvin yaylaları dendiğinde akla ilk gelen, şehrin ve Türkiye’nin de ötesinde dünyanın önemli doğa harikalarından biri olan Karagöl Yaylası, Artvin’e 55 km mesafede konumlanan Borçka’da yer alıyor. Borçka ilçe merkezine 25 km uzaklıktaki Karagöl, yolda giderken dahi sizi kendinize hayran bırakmaya başlıyor.

HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI

Artvin geziniz sırasında mutlaka uğramanız gereken yerlerin başında gelen Hatila Vadisi, doğa harikası kanyonu ve yemyeşil manzarasıyla görenleri büyülüyor. Artvin’in şehir merkezine sadece 10 km mesafede bulunan vadi, ulaşımı da oldukça kolay bir yer. Şehir merkezinden kalkan minibüs ve araçlara binerek kolayca ulaşabileceğiniz vadiye, dilerseniz kendi özel aracınızla da tabelaları takip ederek gelebilirsiniz.

KAFKASÖR YAYLASI

Şehir merkezine sadece 8 km uzaklıkta yer alan bu doğa harikası yayla, yemyeşil doğası ve tertemiz havasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Ayrıca Artvinlilerin en sık ziyaret ettiği yaylaların da başında geliyor.

CEHENNEM DERESİ KANYONU

Dik patikalarla dolu Cehennem Deresi Kanyonu, ABD’nin Arizona Eyaleti’ne bağlı Grand Canyon’dan sonra dünyanın en büyük 2. kanyonu niteliğinde olmasıyla, dünyada bulunan ender kanyonlar arasında yer alıyor. Dik bir duvarı andıran görüntüsü ve 200 metrenin üstündeki yükseltisiyle dikkat çeken kanyon Artvin – Ardanuç kara yolunun 25. kilometresinde bulunuyor.

KARÇAL DAĞLARI



Artvin gezi listemizde, Karçal Dağları’ndan bahsetmezsek olmaz. Beyazsu Yaylası’ndan, Klaskur Yaylası’na kadar bir çok doğa harikasına ev sahipliği yapan Karçal Dağları, Artvin şehir merkezine 25 km uzaklıkta yer alıyor.

ÇORUH NEHRİ

Karadeniz Bölgesi’nin en doğusunda yer alan Çoruh Nehri, aynı zamanda Artvin’in en büyük akarsuyudur. Gürcistan sınırları içerisinde yer alan nehir, ilk olarak Bayburt ve İspir’den geçer sonra Artvin il sınırlarına girer ve Batum’da Karadeniz’e dökülür.

ŞAVŞAT

Artvin’in bir ilçesi olan Şavşat, Türkiye’nin 10. sakin şehri olmuştur ve ”Sakin Şehir” unvanını kapmıştır. Artvin il merkezine 71 km uzaklıkta konumlanan Şavşat, ahşap köy evleri, kültürü, sessiz ve sakinliğiyle sizleri cezbetmesinin yanı sıra doğa güzellikleriyle de büyülüyor.

BORÇKA

Borçka, eski adıyla Porçha diye bilinmektedir. Artvin – Hopa arasında yer alan ve il merkezine 30 km mesafe bulunan Borçka'ya niye gitmeliyim diye soruyorsanız yukarıda bahsettiğimiz birçok manzara ve doğa güzelliklerinin Borçka’da yer alması, buraya gitmeniz için en büyük etkenlerden biri. Karagöl, Görgit Yaylası, Beyazsu Yaylası gibi pek çok gezilecek nokta, bu ilçenin içerisinde yer alıyor.

HAKKINDA: Artvin, 170.875 nüfusu sahiptir. Artvin'in 8 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 38 mahalle ve ayrıca 320 köyü vardır. İl merkezinin denizden yüksekliği: 530 m.'dir. Nüfusun %62,4'ü şehirlerde yaşamaktadır.