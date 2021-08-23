Artvin Şavşat’ta  yaşanan hortum ve fırtınanın hasarı  ortaya çıktı!

Bölgede yaşanan sağanak ve hortum sonrası AFAD ekipleri, köyde gece başlattığı hasar tespit çalışmalarını bugün de sürdürdü. Köyde etkili olan fırtına ve hortumun; yaklaşık 20 ev, ahır ve samanlığın çatısını uçurarak zarar verdiği, 3 evin de kullanılamaz hale geldiği tespit etti. AFAD’ın yanı sıra Şavşat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek oldu. Köyde elektrik dağıtım şirketi ÇEDAŞ ekipleri de kopan direk ve telleri yenilemeye çalıştı.

GÜN AĞIRINCA ORTAYA ÇIKAN HASARIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Hasar gören evlerin içerisindeki birçok eşyaların kullanılamaz hale geldiği bunun yanı sıra bir traktöre bağlı yarım tonluk tırmığın da bulunduğu yerden koparak kilometrelerce uzağa savrulduğu görüldü.

KÖY HALKININ TEK TESELLİSİ DAYANAĞI CAN KAYBININ OLMAMASI

Bölge halkı böylesi olaya ilk kez tanık olduğunu söyledi. Geceyi yakınlarının yanında geçiren köy halkı, o anları anlatarak, yaşamları boyunca böyle doğa olayına ilk kez gördüklerini söyledi. Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten köylüler yardım için gelen devlet yetkililerine de teşekkür etti.

“EVLERİ YERLE BİR OLDU CAN KAYBI YAŞANMAMASINA ŞÜKREDİYORUZ"

Köy muhtarı Oktay Çelik, hasar tespitlerinin sürdürdüğünü söyleyerek, devletin yaralarının saracağını vurguladı. "Gece başlayan çalışmalar sürüyor. Köyde kullanılacak evlere elektrik verilecek. 20 evimiz hasar gördü bunların 3’ü kullanılamaz hale geldi. 12 samanlık, 11 ahır da zarar görmüştür. 4 odalı bir beton ev yerle bir oldu. Ağaçların ve çatıların verdiği hasarlar var. Can kaybı yaşanmamasına şükrediyoruz” diye konuştu.