Artyom Mikaelyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artyom Mikaelyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artyom Mikaelyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artyom Mikaelyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artyom Mikaelyan 12 Temmuz 1991 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արտյոմ Միքայելյան şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artyom Mikaelyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artyom Mikaelyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Artyom Mikaelyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artyom Mikaelyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artyom Mikaelyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Artyom Mikaelyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artyom Mikaelyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Shirak II

1 Ocak 2013 yılında Shirak Gyumri

Artyom Mikaelyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artyom Mikaelyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.