Eczanelerde ağrı kesici kategorisinde yerini alan ve düşük mg dolayı sıklıkla tercih edilen ağrı kesicilerden birisi olan Arveles'in başka hangi tedavilerde kullanıldığı ve nelere iyi geldiği merak konusu oldu. Bizde haberimizde "Arveles ne için kullanılır, neye iyi gelir? Arvales fiyatı 2022 ne kadar?" sorularına cevap verdik.

ARVELES NEDİR?

Kas ağrıları, baş ağrısı ve kadınların regl ağrıları için kullanılan düşük mg içeriğiyle tercih eidlen bir ağrı kesici ilaçtır.

ARVELES NEYE İYİ GELİR?

Her ağrı kesicide olduğu gibi Arveles de baş ağrısı, diş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, regl dönemi ağrıları gibi çeşitli ağrıların tedavisine iyi gelir.

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ARVELES REÇETESİZ ALINIR MI?

Doktor tarafından reçete dahilinde alınabilecek olan ilaç, eczanelerden reçetesiz bir şekilde de alınabiliyor.

ARVELES KAÇ YAŞ GRUBU KULLANBİLİR?

Doktorun bilgisi dahilinde kullanılacak olan ağrı kesici ilacın 18 yaşından küçüklere verilmemesi tavsiye ediliyor.

ARVELES 25 MG KAÇ YAŞ İÇİN UYGUN?

Arveles 25 mg ağrı kesici 18 yaşından büyük her için uygundur ve kullanılabilir.

ARVELES KAÇ SAATTE BİR ALINIR?

Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz genellikle her 4-6 saatte bir 12,5 mg veya 8 saatte bir 25 mg'dır. Günlük toplam doz 75 mg'ı geçmemelidir.

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ARVELESİN ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Ağrı kesici içildikten 30 dakika sonra kadar etki etmeye başlayacak olan Arveles, 5-6 saat kadar vücut üzerinde etkili olarak ağrının yatışması yardımcı olurken bu durum kişinin ağrısının şiddetine göre değişkenlik göstermektedir.

ARVELES KAÇ LİRA 2022?

Arveles ağrı kesici şu anda eczanelerde 29 lira 96 kuruştan satılmaktadır.

ARVALES'E MUADİL İLAÇLAR

Arveles muadili olan ilaçlar da merak edilmektedir. Bu ilaçlardan bazıları:

Arfen

Destiyo

Dexday

Dexfull

Dexpro

Ketavel

Arveles yan etkileri neler?

Arveles kimi durumlarda yan etki gösterebilir. Yan etkilerini ise şöyle listeleyebiliriz:

Klinik araştırmalarda yan etkileri kusma ve bulantı olarak tespit edilmiştir.

En sık görülen yan etkileri mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve sindirim sorunlarıdır.

Nadir de olsa baş dönmesi, halsizlik, uyku düzensizliği, kalp çarpıntısı, kızarma, kabızlık, mide sorunları, ağız kuruluğu, yorgunluk ve ateş, keyifsizlik ve titreme de görülebilir.

Çok seyrek olarak; alerji, ciltte görülen yaralar, yüz ve boğazda şişme, hava yolunun daralması ile nefes almada zorlanma, düşük kan basıncı, hızlı kalp atışı, karaciğer hücre hasarı, kulaklarda çınlama, deride hassasiyet, kaşınma ve böbrek sorunları, vücut ağrısı, sık sık idrara çıkma ve ışığa karşı duyarlılık çok nadir görülebilir.

Ayrıca Arveles alkol ile beraber alındığında mide kanaması riski oluşturabilir. Sindirim sistemini de yavaşlatarak, yan etkilerini daha da şiddetlendirecektir.

Arveles’i kullandığı zaman zararını görecek kişiler bulunmaktadır. Bu durum yaşa ve çeşitli hastalıklara bağlıdır.