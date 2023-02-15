Arvid Brorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arvid Brorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arvid Brorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arvid Brorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arvid Brorsson 8 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arvid Brorsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arvid Brorsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arvid Brorsson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arvid Brorsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arvidbrorsson/

Arvid Brorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arvid Brorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arvid Brorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arvid Brorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Örebro SK

1 Ağu 2020 yılında Örgryte

31 Aralık 2020 yılında Örebro SK

22 Mart 2021 yılında Örgryte

27 Ocak 2023 yılında Mjällby AIF

Arvid Brorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arvid Brorsson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arvid Brorsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Östra Almby IF, Örebro SK

İsveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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