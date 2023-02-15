Arvid Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arvid Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arvid Eriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arvid Eriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arvid Eriksson 5 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arvid Eriksson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DDA yapmaktadır. Arvid Eriksson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 10 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Arvid Eriksson'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Arvid Eriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arvid Eriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arvid Eriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arvid Eriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında J-Södra IF U17

1 Ocak 2021 yılında J-Södra IF U19

10 Haziran 2022 yılında J-Södra IF

Arvid Eriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arvid Eriksson şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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