Arvid Lundberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arvid Lundberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arvid Lundberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arvid Lundberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arvid Lundberg 24 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arvid Lundberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arvid Lundberg'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arvid Lundberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arvid Lundberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arvid Lundberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arvid Lundberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında IFK Mariehamn

Arvid Lundberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arvid Lundberg şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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