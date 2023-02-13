Arvin Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arvin Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arvin Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arvin Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arvin Appiah 5 Ocak 2001 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İngiltere,Hollanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arvin Amoakoh Appiah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arvin Appiah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Arvin Appiah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arvin Appiah'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arvin Appiah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/arvinappiah

http://www.instagram.com/a.appiah_/

Arvin Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arvin Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arvin Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arvin Appiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nottingham U18

1 Ocak 2019 yılında Nottm Forest

2 Eylül 2019 yılında UD Almería

1 Şubat 2021 yılında CD Lugo

30 Haziran 2021 yılında UD Almería

1 Eylül 2022 yılında CD Tenerife

31 Aralık 2022 yılında UD Almería

9 Ocak 2023 yılında Málaga CF

30 Haziran 2023 yılında UD Almería

Arvin Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arvin Appiah şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Arvin Appiah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U18 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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