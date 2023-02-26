Arvydas Novikovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arvydas Novikovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arvydas Novikovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arvydas Novikovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arvydas Novikovas 18 Aralık 1990 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arvydas Novikovas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Arvydas Novikovas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arvydas Novikovas'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arvydas Novikovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arvydas Novikovas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arvydas Novikovas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arvydas Novikovas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2008 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2009 yılında Heart of Midl.

1 Ocak 2011 yılında St. Johnstone

1 Mayıs 2011 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2013 yılında Aue

24 Temmuz 2015 yılında Bochum

12 Ocak 2017 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2019 yılında Legia Varşova

24 Ağustos 2020 yılında BB Erzurumspor

1 Temmuz 2022 yılında Samsunspor

24 Ocak 2023 yılında Hapoel Haifa

Arvydas Novikovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arvydas Novikovas şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arvydas Novikovas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Interas Visaginas

Litvanya takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 84 maçta 12 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

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