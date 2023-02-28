Aryan Romani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aryan Romani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aryan Romani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aryan Romani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aryan Romani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aryan Romani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aryan Romani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aryan Romani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aryan Romani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aryan Romani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aryan Romani 12 Temmuz 2001 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Aryan Issait Romaní Velasco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aryan Romani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Aryan Romani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aryan Romani'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aryan Romani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aryan_romani/

Aryan Romani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aryan Romani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Aryan Romani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aryan Romani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sp. Cristal II

14 Ağustos 2020 yılında Carlos Stein

31 Aralık 2020 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2021 yılında Sport. Cristal

9 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

28 Temmuz 2021 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2022 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2022 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Aryan Romani kimdir

Aryan Romani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aryan Romani şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Aryan Romani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru U20 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Aryan Romani nereli

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