Aryeetey Ayikwei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aryeetey Ayikwei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aryeetey Ayikwei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aryeetey Ayikwei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aryeetey Ayikwei 7 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aryeetey Ayikwei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aryeetey Ayikwei'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aryeetey Ayikwei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aryeetey Ayikwei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aryeetey Ayikwei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aryeetey Ayikwei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında Great Olympics

Aryeetey Ayikwei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aryeetey Ayikwei şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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