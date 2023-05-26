Arzu Ar davasında karar çıktı, sanık Metin Ar müebbet hapis cezasına çarptırıldı!

Bartın'da boşanma aşamasına geldiği eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, maktul Arzu Ar'ın müşteki yakınları, avukatı ile sanık müdafi hazır bulundu.

Sanık Metin Ar'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tanıkların beyanları dinlendi daha sonra, sanık avukatı önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı savunmasını yaptı, müvekkilinin ağır adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmasını istedi.

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Sanık Ar mahkemede, cinayet işleme kastının olmadığını ve pişman olduğunu belirterek, "Takdir mahkemenin." dedi.

Mahkeme başkanı, sanık Metin Ar'ın daha önce de boşandığı eşine, "Eşe karşı şiddet, tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediğine vurgu yaptı.

Sanığın cinayeti planlayarak ve bilerek işlediğine, haksız tahrik ve iyi hal indiriminin uygulanacağı bir durum olmadığına hükmeden heyet, sanık Ar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Metin Ar, geçen yıl 9 Eylül'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı bıçakla yaralamış, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Olaya tanık olan vatandaşlar tarafından darbedilen Metin Ar'da aynı hastaneye götürülmüştü.

Eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 ay tutuklu bulunduğu cezaevinden olaydan iki gün önce tahliye olduğu öğrenilen Metin Ar, tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

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