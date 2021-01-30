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  3. Arzu Aygün cinayetinde skandal detay: Annen iyi ama paraya ihtiyacı var!

Arzu Aygün cinayetinde skandal detay: Annen iyi ama paraya ihtiyacı var!

Samsun'da kaybolduktan 42 gün sonra bir çuval içinde cesedi bulunan Arzu Aygün cinayetinde ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Katil zanlısı Muharrem Coşkun'un, Aygün'ün kızına mesaj attığı ve annesinin paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek 500 Euro istemiş.

Arzu Aygün cinayetinde skandal detay: Annen iyi ama paraya ihtiyacı var!

Samsun'da kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alandaki bir çuvalın içinde, naylon poşete sarılmış ve çürümüş cesedi bulunan Arzu Aygün cinayetinde kan donduran  detaylar açığa çıktı. Aygün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen sevgilisi Muharrem Coşkun'un, cinayetin ardından Aygün'ün kızına "Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var" şeklinde mesaj atıp 500 Euro para istediği ortaya çıktı. 

"ANNEM İÇİN PARA İSTEDİĞİNE İNANMIYORUM"

Gizlilik kararı alınan olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, Muharrem Coşkun’un, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği, Arzu Aygül’ün kızı N. S.’ye de cep telefonuyla mesaj atıp, para istediği ortaya çıktı.

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Muharrem Coşkun'un mesajında, "Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var. Bana 500 Euro gönder, ben de annene göndereyim" yazıp, IBAN numarasını yolladığı tespit edildi.

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Şüphelenen Aygün’ün kızı N.S.'nin ise "Annem için para istediğine inanmıyorum" şeklinde mesaja karşılık verdiği belirlendi. Mesajdan sonra karakola giden N.S’nin, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne şikayette bulunup Avusturya'ya gittiği öğrenildi.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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