Arzu Aygün kimdir, kaç yaşında, Arzu Aygün bulundu mu, öldürüldü mü? Arzu Aygün Müge Anlı olayı

Müge Anlı ve ekibi şüpheli kayıpları ve cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Arzu Aygün Viyana'da yaşadığı dönem evlendiği eşinden 5 yılı aşkın süredir ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönerek Samsun'da yaşayan ailesinde 1 yıl kadar kaldı. Son olarak Türkiye'de sevgilisinin arabasına binen genç kadından bir daha haber alınamadı. İşte olayın detayları...

ARZU AYGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün Viyana doğumlu. Eşinden ayrılan Aygün annesinin teyzesinin torunu ile görüşmeye başlıyor. İsmi Muammer olan şahıs evli ve o da iki çocuk babası.

İddialar şöyle;

Ancak aile bu birlikteliğe şahsın evli olmasından dolayı onay vermiyor. 5 yıl birlikte olan Arzu ve Muammer evlilik dışı birliktelik yaşamayı sürdürüyor. Ancak bu süre zarfında Muammet bey eşinden de boşanmıyor.

ARZU AYGÜN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? ARZU AYGÜN OLAYI

Son olarak 17 Aralık'ta Muammet beyin yanına giden Arzu Aygün Muammet beye telefonunu ve bir flaş bellek veriyor. Karakolda ifadesi alınan Muammer bey 'Bana 17 Aralık günü geldi bir kaç şey bırakıp gitti' diyor. Ancak aile güvenlik kameralarından kızlarının son olarak Muammer beyin aracına bindiğini söylüyor. Ardından Arzu Aygün'ün ailesine telefondan mesajlar geliyor. Kızları 'ben iyiyim beni aramayın, karakola da gitmeyin' diyor. Aile ise mesajı kızlarının atmadığını, kızlarının başına bir şey gelmiş olabileceğini, mesajı da başkasının attığını düşünüyor. Olay Müge Anlı'da araştırılıyor.