Arzu Demirel Birinci ve eşi bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Gündemi adeta sallayan olayPeki Arzu Demirel Birinci kimdir? | Arzu Demirel Birinci eşi kimdir? | Televizyoncu AB olayı ve detaylar...

ARZU DEMİREL BİRİNCİ KİMDİR?

Arzu Demirel Birinci, Boyama Kitapları, Çıkartmalı Kitaplar, Çocuk & Gençlik kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. Okul öncesi yaş grubu için, özel olarak tasarlanmış, Yumurcak TV'nin yerli çizgi film projesi olan Niloya'nın da yapımcısı olan Demirci, Çizgi Film Senaristi, Yazar, Yönetmen, Dramaturgtur.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Biba'nın Günlüğü "Ejderha Çiçeği" - Maceracı Yüzgeçler, Biba'nın Günlüğü "Tropi'nin Peşinde" - Maceracı Yüzgeçler, Biba'nın Günlüğü "Uy Bisikletimin Tekeri Patladı" - Maceracı Yüzgeçler, Boyama Kitabı - Maceracı Yüzgeçler, Boyama Kitabı - Maceracı Yüzgeçler 2, Boyama Kitabı - Maceracı Yüzgeçler 3 olarak sayılabilir.

Arzu Demirel Birinci kitapları; Ayrım Yayınları, Turkuvaz Kitap aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Arzu Demirel Birinci tarafından yazılan son kitap "Boyama Kitabı 5 - Maceracı Yüzgeçler Biba'nın Günlüğü", Turkuvaz Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Niloya, Biz İkimiz, Alfabe, Öykü Bahçesi, Cik Cik Necmi ile Vik Vik Merve… Bu isimler Arzu Demirel’in bilinen işlerinden yalnızca birkaçı...

2008 yılında TRT Çocuk’un kurulmasıyla Alfabe, Biz İkimiz gibi işlerle çizgi film ve animasyon dünyasına adım atan Arzu Demirel, tüm Türkiye’yi etkisi altına alan çizgi film projelerine imza attı. Niloya isimli çizgi filmin yaratıcısı ve senaristi oldu. Sonrasında proje yaratmaya ve yazmaya Maceracı Yüzgeçler ile devam etti. Elif ve Arkadaşları, Neşeli Dünyam, Tomba ile Alfabe gibi birçok projeye de senarist olarak imza atan Arzu Demirel, çizgi film senaryo eğitimleri ve workshopları düzenliyor.

ARZU DEMİREL BİRİNCİ EŞİ KİMDİR?

Arzu Demirci'nin eşi ile ilgili Trend.video.34 kullanıcı adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Ünlü kadın televizyoncu ve yapımcı Niloya karakterinin yazarı ve yapımcısı Arzu Demirel Birinci dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B’nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015’de dünyaya gelen çocuğu annesine, ‘Bu eve sen yokken bir kadın geliyor’ dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.Görüntülerde, eşinin kadın kıyafetleri giydiğini, makyaj yaptığını ve 5 yaşındaki çocuklarıyla bu şekilde oyun oynadığını gördü. Şok yaşayan kadın, eşine hem boşanma davası hem de 'nitelikli cinsel taciz' suçundan dava açtı.Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.Dilekçeye göre, boş zamanlarında kadın kılığına giren K.B'nin hal ve hareketlerindeki değişim, 2017 yılında iş nedeniyle Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladıktan sonra gerçekleşti. 5 yaşındaki çocukları babasının kendisine verdiği cinsel yönden çarpık bilgileri, hem annesi hem de psikologla paylaştı.mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiği tespit edildi. Arkadaşlarıyla 'Ne komik?' isimli bir oyun oynayan mağdur çocuk bu soruya, 'Babam komik çünkü annemin kıyafetlerini giyiyor' şeklinde cevap verdi."

TELEVİZYONCU AB OLAYI NEDİR?

Olay sosyal medyada televizyoncu A.B. olayı olarak gündem olunca, çok sayıda internet kullanıcısı A.B.'nin kim olduğunu merak etti.

Televizyoncu A.B.: Arzu Demirel Birinci'dir.

İstanbul'da yaşayan ünlü bir televizyoncu olan Arzu Demirel Birinci, evde iç çamaşırları ve kıyafetlerinin sürekli yer değiştirmesinden ötürü, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi.

5 yaşındaki çocuğunun, "Sen yokken eve bir kadın geliyor" demesiyle şüpheleri artan kadın, kamera kaydını izleyince şok oldu.

Peruk takıp, makyaj yapan ve kıyafetlerini giyen kişinin kocası olduğu ortaya çıktı..