Demokrasi ve Atılım Partisi'nde flaş istifalar yaşandı. 2 kurucu isim partisiyle yollarını ayırdı. Peki Arzu Kılıçlar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İstifa mı etti? | Arzu Kılıçlar Deva Partisinden neden istifa etti? İşte ayrıntılar...

ARZU KILIÇLAR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Arzu Kılıçlar, 1974'te Ankara'da dünyaya geldi.

Akademisyen. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Türkiye'nin Turizm Gelirlerindeki Sızıntılar Ve Bu Sızıntıların Hesaplanmasına Yönelik Bir Yaklaşım isimli teziyle doktor unvanını aldı.

Akademik kariyerini 2018 yılına kadar Gazi Üniversitesi'nde yürüten Kılıçlar, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Profesör Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kılıçlar'ın turizm, eğitim, örgüt ve liderlik gibi konularda yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri ve kitabı bulunmaktadır.

İngilizce bilen Kılıçlar evli ve iki çocuk annesidir.

ARZU KILIÇLAR İSTİFA MI ETTİ?

Arzu Kılıçlar Demokrasi ve Atılım Partisi'nden istifa etti.

Arzu Kılıçlar; partinin kadın politikaları başkanlığını yapmıştı.

ARZU KILIÇLAR DEVA PARTİSİNDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Arzu Kılıçlar'ın istifa sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...