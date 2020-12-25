Arzu Oş kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nereli?
'Ekmek Teknesi'nde 'Sonnur' karakteriyle hafızalara kazınan ve sonrasında ekranlara uzun bir ara veren oyuncu Arzu Oş'un son hali merak konusu oldu. Peki Arzu Oş kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nereli?
Arzu Oş kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nereli? Bir döneme damgasını vuran 'Ekmek Teknesi' adlı dizide 'Sonnur' karakterini canlandıran Arzu Oş'un hayatı merak konusu oldu. Peki Arzu Oş kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nereli?
ARZU OŞ KİMDİR?
18 Nisan 1981 Antalya doğumlu. Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
nadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü'nde eğitim gördü. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda tiyatroya başladı. 1999 yılında kameraarşısına geçerek, çeşitli tv dizileri ve bir sinema filminde rol aldı.
Rol aldığı tiyatro oyunları:
Kral Dairesi : Toby Wilsher - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007
Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2005
Aşk Gibi : Peter Shaffer - Hadi Çaman Tiyatrosu - 2004
Limonata : Levent Tülek - Bogaziçi Tiyatrosu - 2002
Müzikli Kent : Ayşe Abana Türe - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Çcuğum
Filmografi:
Sinema:
Maruf (2002), İffet
TV dizileri:
Koyu Kırmızı
Sevgili Dünürüm
Kızlar Yurdu
Emret Komutanım
Ekmek Teknesi
Lahmacun ve Pizza
Aşkın Dağlarda Gezer