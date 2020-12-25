Arzu Oş kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nereli? Bir döneme damgasını vuran 'Ekmek Teknesi' adlı dizide 'Sonnur' karakterini canlandıran Arzu Oş'un hayatı merak konusu oldu. Peki Arzu Oş kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nereli?

ARZU OŞ KİMDİR?

18 Nisan 1981 Antalya doğumlu. Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

nadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü'nde eğitim gördü. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda tiyatroya başladı. 1999 yılında kameraarşısına geçerek, çeşitli tv dizileri ve bir sinema filminde rol aldı.

Rol aldığı tiyatro oyunları:

Kral Dairesi : Toby Wilsher - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007

Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2005

Aşk Gibi : Peter Shaffer - Hadi Çaman Tiyatrosu - 2004

Limonata : Levent Tülek - Bogaziçi Tiyatrosu - 2002

Müzikli Kent : Ayşe Abana Türe - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Çcuğum

Filmografi:

Sinema:

Maruf (2002), İffet

TV dizileri:

Koyu Kırmızı

Sevgili Dünürüm

Kızlar Yurdu

Emret Komutanım

Ekmek Teknesi

Lahmacun ve Pizza

Aşkın Dağlarda Gezer