Arzu Yanardağ yıllar sonra itiraf etti! "Türlü türlü mobbinge, tacize, hatta ahlaksız teklife uğradım."

44 yaşındaki manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, Malatya'ya gelerek İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen 13.Uluslararası Kısa Film Festivali’ne katıldı.

Kadın olmanın dünyanın her yerinde ve her sektörde zor olduğunu söyleyen Arzu Yanardağ, eskiden maruz kaldığı olayları anlattı.

"AHLAKSIZ TEKLİFLER ALDIM"

“Biz maalesef erkek egemen toplumlarda yaşıyoruz. Birçok ülkede öyle, hatta dünyada kadın egemen toplum var mı, bilmiyorum. Bu da gerçekten kadının kendi kimliğini ortaya çıkarmak için bir savaş vermesine sebep oluyor. Ben de çok uzun yıllardır bu camiadayım. Türlü türlü mobbinge, tacize, hatta ahlaksız teklife de uğradım."

"BİZ KORKARDIK"

"Bunlar tabii ki çok sevimsiz, hiçbir insanın başına gelmemesi gereken şeyler. Ama ben şimdi gençlerden çok umutluyum. Çünkü benim gençliğim zamanında bunları ortaya atmaya, paylaşmaya, birileriyle konuşmaya çok korkardık. Piyasadan silinme korkusu vardı."

"BU DÜZENİ GENÇLER DEĞİŞTİRECEK"

"Arkamızın sağlam olmaması bizi bazı endişelere sürüklerdi. Yeni nesil hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyor, ve attığı adımın çok farkında. Bu düzenin genç insanlar sayesinde değişeceğine inanıyorum. Zaten halihazırda da değişiyor."

"ESKİDEN KADINLARIN İŞİ ZORDU"

"Eskiden bir elin parmaklarını geçmeyecek sinema yıldızları vardı. Bu kadınlar, yerlerini sağlamlaştırmak ve piyasadan silinmemek için kelli felli, arkası sağlam güçlü adamları hayatlarına almışlar. Şimdiki dönemde hiç öyle bir mecburiyetiniz yok çünkü artık kadınlar tek başına güçlü ve ayakları yere sağlam basıyor.” şeklinde konuştu.