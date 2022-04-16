Arzuhalci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Arzuhalci görev tanımı nedir, Arzuhalci ne iş yapar, Arzuhalci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Arzuhalci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Arzuhalci Tanımı;

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Arzuhalci Maaşı Ne Kadar? 2022 Arzuhalci Maaşları

Arzuhalci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Arzuhalci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Arzuhalci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4414.01

Meslek Adı :

Arzuhalci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Arzuhalciler Ve Benzeri Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kişilerin talepleri doğrultusunda, halinin makama arz ettikleri durum bildirir dilekçelerini kompozisyon şeklinde yazan, varsa ilgili formları dolduran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Arzuhalci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vatandaşların kamu veya özel kuruluşlarla ilgili arz ettikleri durumunu dinlemek,

b) Arz edilen konuya uygun dilekçe yazmak,

c) Hazırlanan dilekçeleri kişilere teslim etmek,

d) Nüfus cüzdanı vb. belgeye göre kimlik bilgilerine göre uygun formları doldurmak,

e) Doldurulan doküman üzerine gerektiğinde dilekçe sahibinin vesikalık resmini yapıştırmak,

g) Kendi dilekçesini yazamayan, okuyamayan veya yazamayan veya engelli kişilerin adına dilekçe, mektup yazmak ve formları doldurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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