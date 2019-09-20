Arzum çalışanları işaret dilini öğreniyor

İSTANBUL(AA) - Arzum, 23 Eylül Uluslararası İşaret Dilleri Günü’nde tüm çalışanlarını kapsayan işaret dili eğitimine başlıyor.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, haftanın iki günü devam edecek olan eğitim ile çalışanlarının işaret dilini öğrenmesini ve farkındalık kazanmasını hedefleyen marka, ileriki dönemde işitme engelli bireylerin iş ve sosyal hayata olan katılımlarının artmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Gelişme Direktörü Mehtap Yıldız, İşitme Engelliler Federasyonu verilerine göre ülkemizde 4 milyonun üzerinde işitme ve konuşma engelli vatandaşın olduğunu belirterek, "Aslında aramızdaki tek engel bizlerin işaret dilini bilmiyor olmamız. Bu engeli ortadan kaldırmak adına şirketimizde bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz ve iletişimi güçlü bir geleceğe işaret ediyoruz. Tüm Arzum çalışanlarını kapsayan yoğun bir eğitimle işaret dilini öğreneceğiz. 53 yıldır iletişimin gücüne inanıyoruz, inanmaya da devam edeceğiz. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkacağız. Bu proje ile biraz olsun farkındalık yaratabilmek çok önemli bizim için. Kişisel çıkarlar gözetmeksizin, toplumsal fayda için yapılan her çalışmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Bilinç arttıkça kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin hem sayısı hem de kapsamı büyüyor. Umarım biz de güzel bir örnek oluruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA